Всередині російської зброї знову виявляють компоненти та технології іноземного виробництва – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності системного закриття санкційних лазівок після чергового масованого удару РФ, у зброї для якого знову виявили компоненти та технології іноземного виробництва.

"Російські ракети не виникають нізвідки. Кожна з них залежить від компонентів, обладнання, грошей, логістики та доступу до технологій", – наголосив Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі X у вівторок.

За його словами, під час масованого комбінованого удару Росія використовувала балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники, а всередині російської зброї знову виявляють компоненти та технології іноземного виробництва.

"Є щось принципово неправильне в тому, що технології, розроблені в країнах, які виступають за мир і безпеку, зрештою опиняються всередині російських ракет, запущених по українських домівках", – зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що потрапляння таких компонентів до РФ не можна розглядати як побічний ефект глобальної торгівлі. За його словами, РФ цілеспрямовано шукає лазівки в санкціях, створює мережі закупівель, використовує посередників і треті країни та отримує критично важливі компоненти для підтримання роботи своєї військової машини.

"Кожен такий компонент, який потрапляє до Росії, – це ще одна можливість для Москви виробити більше ракет. Кожна невикористана лазівка дає російському військово-промисловому комплексу більше простору для діяльності. Тому їхнє закриття – це не технічне питання дотримання санкцій. Це питання порятунку життів", – заявив глава МЗС.

Він закликав забезпечити значно жорсткіший експортний контроль, посилити правозастосування та запроваджувати реальні наслідки для тих, хто допомагає Росії обходити обмеження. За його словами, критично важливі технології мають бути недоступними для РФ на кожному етапі ланцюга постачання.

Крім того, Сибіга наголосив на необхідності спрямовувати санкції проти всієї екосистеми, яка забезпечує російське виробництво та закупівлю зброї.

"Недостатньо запровадити санкції проти ракети після того, як її виготовили, або проти заводу після того, як він розширив виробництво. Ми маємо зруйнувати мережі, які роблять це виробництво можливим, ще на початковому етапі", – підкреслив міністр.

"Ми знаємо, як працюють ці ланцюги. Ми знаємо, що Росія використовує прогалини. Тепер нам потрібно закрити їх – системно та рішуче", – додав він.