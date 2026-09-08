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МЗС: Зустріч Зеленського і Мадяра планується, Україна передала нову пропозицію коли і де саме могли б зустрітися лідери

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МЗС: Зустріч Зеленського і Мадяра планується, Україна передала нову пропозицію коли і де саме могли б зустрітися лідери
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що українська сторона готова і хоче невдовзі проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у вівторок у Києві. "Зустріч президента Зеленського з прем'єром Мадяром планується. Ми давно готові до неї, ще з моменту виборів Петера Мадяра. З'ясовувалися графіки лідерів, можливі місця зустрічі. Можу підтвердити, що станом на зараз є свіжа нова пропозиція, коли і де саме могли б зустрітися лідери. Ми її передали угорській стороні, таку нову ідею", – сказав речник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Україна розраховує, що зустріч може невдовзі відбутися. "Ми були б раді такій зустрічі. Це дозволило б пройти весь порядок денний і вивести нормалізацію українсько-угорських відносин на такі стабільні рейки. Ми хотіли б таку зустріч провести", – наголосили у МЗС.

У червні 2026 року прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що був би радий зустрітися з президентом України Зеленським у місті Берегове, у Закарпатській області. У липні Мадяр розповів про коротку розмову із Зеленським та заявив, що Будапешт і надалі не надаватиме Україні військової допомоги, однак продовжить гуманітарну підтримку. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому 8 липня перед початком пленарного засідання саміту НАТО в Анкарі.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#угорщина #зустріч #мадяр_петер #зеленський
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