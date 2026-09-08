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Уряд продовжив компенсацію вартості контрактного навчання дітей ветеранів у 2026/2027 навчальному році

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Уряд продовжив компенсацію вартості контрактного навчання дітей ветеранів у 2026/2027 навчальному році
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Держава продовжила програму підтримки дітей ветеранів і ветеранок, передбачивши повну компенсацію вартості їхнього контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Для цього потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами. Після цього в Дії буде доступний сертифікат, який потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів. Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або його частину, заклад поверне сплачені кошти", – наголосив прем'єр у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у понеділок.

Компенсація доступна студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

"Попри складну фінансову ситуацію, підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх дітей залишається одним із головних пріоритетів держави", – наголосив Корецький.

#навчання #ветерани #контракт #корецький
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