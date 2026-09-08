МЗС: Контакти президентів України та США однозначно будуть, не виключено, що на полях Генасамблеї ООН

Контакти президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа однозначно будуть, не виключено, що це відбудеться на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу у вівторок у Києві. "Будуть однозначно контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці", – сказав він.

Відповідаючи на питання щодо можливої телефонної розмови, речник додав, що "можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активувався мирний процес".

"Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном. Але можу підтвердити, що дійсно попередньо уже погоджено і особиста зустріч пізніше цього місяця. Попередньо", – роз'яснив він.

На уточнююче питання у цьому контексті від "Інтерфакс-Україна" щодо участі президента України у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (загальні дебати за участю глав держав та урядів, з 22 по 28 вересня 2026 року), Тихий не виключив візит до Нью-Йорка української делегації на найвищому рівні.

"Практично кожного року президент України бере участь в високому сегменті відкриття нової Генеральної Асамблеї ООН. Я, станом на зараз, можу акуратно сказати, що такі плани є і цього року, звісно. і МЗС пропрацьовує детальну програму, наповнення, елементи – загалом, участі української делегації на високому сегменті ГА ООН, зокрема, можливо, за участі президента України", – сказав речник МЗС.

Втім, він наголосив, що на сьогоднішній день найважливіше – безпекова ситуація, і це "єдина причина, яка змушує акуратно про це говорити з усіма доданими словами: вірогідно, планується, заплановано і так далі".

"Ви всі розумієте прекрасно, що є безпекова ситуація в Україні. І, мабуть, рішення буде фінально ухвалюватися, саме виходячи з неї. Що стосується потенційної зустрічі, так, це один з майданчиків, де може потенційно відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Але, знову ж таки, будемо бачити ближчий додат, коли вже буде підтвердження, і ми теж будемо раді вас інформувати", – заявив Тихий.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у вересні, а надалі працюватиме над організацією тристоронньої зустрічі України, США та РФ.