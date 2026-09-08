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Угорщина висилає 10 російських дипломатів – МЗС

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Угорщина висилає 10 російських дипломатів – МЗС
Фото: https://www.facebook.com/orbananita.tisza/

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила рішення про видворення 10 співробітників російського посольства.

"Діючи за моїми вказівками, у вівторок відповідний представник Міністерства закордонних справ повідомив російського посла в Угорщині, що, за оцінкою угорських властей, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Тому угорська сторона закликала зазначених осіб покинути Угорщину", – написала вона у соціальній мережі X у вівторок.

За її словами, це рішення спрямовано на захист безпеки та суверенітету Угорщини. "Воно не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил".

У 2022 році розслідування угорського порталу Direkt36 і каналу RTL виявило, що тоді як більшість держав ЄС ухвалили рішення про вислання російських дипломатів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Угорщині їхнє число зросло майже на третину.

У травні цього року Угорщина вислала російського дипломата, який діяв в інтересах РФ та до зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.

#угорщина #рф #дмпломати
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