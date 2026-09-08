Залужний закликав міжнародних партнерів зосередитися на посиленні української ППО

Підтримка України – це і підтримка європейської безпеки в ширшій перспективі, заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, закликаючи міжнародних партнерів зосередитися на зміцненні української обороноздатності.

"Тут немає нічого про мир, тільки про терор і шантаж цивільного населення перед зимою. Таке послання несе Росія своїм обстрілом одразу після спроб мирних переговорів. Відповіддю на це може бути тільки посилення української ППО, нашої інфраструктури та спроможностей бити у відповідь", – написав Залужний в телеграм-каналі, коментуючи російські масовані удари в ніч на 8 вересня.

Він звернувся до міжнародних партнерів, наголосивши, що Росія не зупинить свою агресію.

"Вкотре закликаю міжнародних партнерів зосередитися на цьому, адже підтримка України – це і підтримка європейської безпеки в ширшій перспективі. Ворог не зупиниться сам", – резюмував Залужний.