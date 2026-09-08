Зареєстровано законопроєкт про приватизацію пошкодженого житла

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №16012, який має врегулювати питання приватизації державного та комунального житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Як повідомлялось, раніше Кабмін підтримав пропозицію Мінрегіону дозволити приватизацію такого житла та внести зміни до закону "Про приватизацію державного житлового фонду".

Сьогодні люди, які проживають у неприватизованих квартирах чи будинках, є наймачами, а не власниками житла, тому не можуть отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно як власники. Законопроєкт пропонує зробити виняток із загального правила та дозволити приватизацію аварійного житла, якщо воно було пошкоджено або зруйновано після 24 лютого 2022 року та має відповідний акт обстеження. Це дасть можливість наймачам, які мають право на приватизацію, оформити право власності та звернутися за допомогою в рамках програми єВідновлення.