Зеленський: щодо кандидатур на посла у США чекаю додаткову інформацію від СБУ та НАБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розглядає кандидатури на посла України у Сполучених Штатах і перед ухваленням рішення очікує детальну інформацію про них від Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.

"Посол США потрібен, Patriot нам потрібні, багато всього, і посол потрібен. Тут дуже важливо не помилитись і тому є кандидатури. Не буду поки що говорити, що це за кандидати. Але мені, передусім, потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки України, а також від НАБУ. Чекаю додаткову інформацію і будемо приймати рішення", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Раніше Зеленський повідомив, що напередодні присвятив день кадровим питанням і провів низку зустрічей, зокрема з головою Служби безпеки України Олександром Покладом, а також із начальником ГУР МО Олегом Іващенко та керівником ОП Кирилом Будановим, за результатами зустрічей є "відповідні рішення".

Він також повідомив, що зустрічався з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименко та Русланом Кравченко.

"В мене була достатньо довга зустріч з Генеральним прокурором. Він написав відповідну заяву (7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади – ІФ-У) і подання буде направлено на Верховну Раду України", – додав президент.

Як повідомлялося, 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США.

Відповідний указ № 696/2026 опубліковано на сайті президента.

У дописі на Facebook Стефанішина повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.

23 липня 2026 року Зеленський повідомив, що він пропонував експрем'єрці Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.