Зеленський обговорить сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії зимовий пакет для України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок обговорить із прем'єр-міністром Норвегії питання зимового пакета допомоги Україні, зокрема посилення протиповітряної оборони.

"І я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет – це зимовий пакет. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Президент зазначив, що про ліцензії щодо виробництво Patriot йде діалог напряму з президентом США Дональдом Трамом, а також на рівні виробників.

"Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде. Є позитивна відповідь президента Сполучених Штатів Америки, але ми повинні готуватись до зими", – зауважив Зеленський.

Він також подякував Великій Британії за новий пакет підтримки.

Як повідомлялося, Велика Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів (EUR116 млн) на пакет засобів протиповітряної оборони для України, зокрема на ракети Patriot.