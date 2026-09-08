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Зеленський: тристороння зустріч може відбутися в ОАЕ, Швейцарії чи Туреччині

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Зеленський: тристороння зустріч може відбутися в ОАЕ, Швейцарії чи Туреччині
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

 Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зустріч може бути в Еміратах, Швейцарії, Туреччині, в інших країнах. У нас є досвід, є запрошення від різних країн", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

За його словами, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, – енергетика та експорт зерна. "Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат", – зазначив президент.

Водночас Зеленський назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що "треба збільшувати обміни і пришвидшувати".

Президент зазначив, що "ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться".

Він додав, що Україна хоче провести зустріч восени, якщо вийде – у вересні.

#тристороння #зустріч #зеленський
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