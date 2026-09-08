Зеленський: ми домовилися з представниками Трампа, що вони приїдуть в Україну знову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився зі представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером про їхній повторний візит до України.

"Потяг дуже сподобався всій американській делегації. І ми домовилися зі Стівом (Віткоффом – ІФ-У) Джаредом (Кушнером – ІФ-У) , що перше – вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз. Вони були багато разів в Москві. І це перший раз в Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві. Але хочеться, щоб вони були частіше для того, щоб показувати баланс поваги і до Москви, і до Києва", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Водночас, президент зауважив, що у неділю американська делегація могла приїхати до Києва літаком, однак з міркувань безпеки обрала потяг.

"Україна була готова приймати американський літак. Літак з делегацією переговорників. Тому можна було користуватись і Борисполем, і Жулянами", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія раніше завдавала ударів по злітно-посадкових смугах обох аеропортів, що створювало питання щодо безпеки польоту. "Але, тим не менш, все працювало. Абсолютно технічно наші аеропорти готові для того, щоб приймати делегацію. Питання, чи дає цей безпековий коридор РФ", – додав президент.

За його словами, Україна також опрацьовувала можливість прибуття американських представників через білоруський Гомель, звідки до Києва можна було б доїхати автомобілем.

"Але американська безпека – вони обрали шлях потягом. І ми сказали, що це буде також безпечний, комфортний приїзд в Україну", – наголосив Зеленський.

Водночас президент припустив, що наступного разу американські представники можуть скористатися літаком. Він також запропонував американській стороні залишити літак у Польщі або іншій сусідній з Україною країні, після чого скористатися українським президентським літаком.

"І мій президентський літак, літак України, може їх (представників Трампа – ІФ-У) доставити", – зазначив президент.