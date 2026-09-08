Україна пропрацює деталі пакету миру від представників США – Зеленський

Під час візиту в Києві у неділю представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер надали нові ідеї щодо пакету миру, Україна попрацює над деталями свого бачення цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей – я вам скажу, дійсно пару ідей було дуже непоганих, достойних. І чи вийде їх активізувати і зробити дієвими, чи вийде результат – я поки що не знаю. Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо над деталями нашого бачення на ці ідеї – факт", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Водночас, президент зазначив, що не може вільно коментувати ці ідеї, оскільки "домовилися з американцями спочатку попрацювати, а потім комунікувати".

Зеленський 6 вересня повідомив, що під час переговорів із представниками США та європейськими партнерами в Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу.