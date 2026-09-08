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Зеленський: я розраховую у 20-х числах на зустріч з Трампом

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Зеленський: я розраховую у 20-х числах на зустріч з Трампом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня та обговорити антибалістичний захист України.

"Нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально що нам потрібно та коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і дай Бог – буде результат", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Він зазначив, що під час переговорів із представниками Трампа у неділю українська сторона мала можливість детально обговорити необхідний пакет ППО.

"Друге, для мене це в будь-якому випадку шанс показати не тільки столицю, наших людей, показати удари русскіх, показати наслідки, і в деталях проговорити це з прямими переговорниками президента Трампа, і проговорити в деталях, який пакет ППО нам потрібен", – сказав президент.

Зеленський також повідомив про просування до тристороннього формату переговорів.

"Також ми рухаємось до тристороннього формату. Тут я не можу всі деталі розкривати. Ми домовилися з американською стороною, що давайте все це підготуємо, а потім вже прокомунікуємо з суспільством", – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова обговорювати компроміси щодо енергетики, яка є болючим питанням і має значення для інших держав світу.

"Це болючі питання для всього світу. І це болючі питання для Індії на сьогодні, для Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові, щоб знайти тут компроміс. Але дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки", – сказав він.

Водночас президент наголосив, що подальші компроміси мають бути взаємними.

"Не чекати тільки компромісів від України. В Україні і так багато компромісів вже зробили", – заявив Зеленський.

#трамп #зустріч #зеленський
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