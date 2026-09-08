Позиція США щодо України викликає у Москви позитивну реакцію – Лавров

Позиція США щодо України викликає готовність російської сторони продовжувати розмовляти з Вашингтоном, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"…реалії на землі, які визнає президент Трамп і його команда, наскільки ми можемо судити, і продовжує визнавати, як було і на Алясці, ці реалії на землі, вони пов'язані з людьми, з їхньою думкою, яка була висловлена на референдумі і в Криму, і в Донецькій, і Луганській народних республіках, і, звичайно, в Запоріжжі та в Херсонській області", – цитують росЗМІ слова Лаврова в інтерв'ю Ендрю Наполітано в програмі "Большая игра".

"І ось те, що американці в усіх своїх контактах із нами, передусім у контактах із президентом Путіним, виходять із цих реалій, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови. Вони визнають ці базові речі і навколо них намагаються бути корисними…", – заявив Лавров.