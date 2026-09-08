Париж сподівається на новий імпульс у мирних переговорах щодо України після виборів до Держдуми

Поїздка до Москви, а потім до Києва американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, схоже, вселила в європейців проблиск надії, написала в понеділок Le Figaro.

"Є нова російська схильність до переговорів після виборів до Думи", – наводить видання слова джерел у Єлисейському палаці.

"Ми маємо підготуватися до нового старту", – вважають у президентській канцелярії.

Водночас газета зазначає, що європейці, розчаровані численними обіцянками адміністрації Трампа швидко врегулювати конфлікт, мають зберігати обережність. У будь-якому разі, вони використовують цю нагоду, щоб спробувати вплинути на дипломатичний діалог і надати дипломатам певний матеріал для роботи.

"Американські посланці нібито представили нові, більш "ефективні" пропозиції щодо припинення вогню", – повідомляє Le Figaro.

Спецпосланник президента США Віткофф у понеділок заявив, що візити в РФ та Україну дозволили досягти низки успіхів в українському врегулюванні, включно з організацією можливих тристоронніх переговорів США, РФ та України.

"Вдалося досягти значних успіхів, зокрема у плануванні додаткових тристоронніх переговорів", – написав Віткофф у соцмережі X.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-a-kiev-les-negociateurs-americains-ont-fait-etat-d-une-nouvelle-disponibilite-russe-a-negocier-20260907