Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Париж сподівається на новий імпульс у мирних переговорах щодо України після виборів до Держдуми

1 хв читати
Додати як джерело
Париж сподівається на новий імпульс у мирних переговорах щодо України після виборів до Держдуми
Фото: https://www.pexels.com/

Поїздка до Москви, а потім до Києва американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, схоже, вселила в європейців проблиск надії, написала в понеділок Le Figaro.

"Є нова російська схильність до переговорів після виборів до Думи", – наводить видання слова джерел у Єлисейському палаці.

"Ми маємо підготуватися до нового старту", – вважають у президентській канцелярії.

Водночас газета зазначає, що європейці, розчаровані численними обіцянками адміністрації Трампа швидко врегулювати конфлікт, мають зберігати обережність. У будь-якому разі, вони використовують цю нагоду, щоб спробувати вплинути на дипломатичний діалог і надати дипломатам певний матеріал для роботи.

"Американські посланці нібито представили нові, більш "ефективні" пропозиції щодо припинення вогню", – повідомляє Le Figaro.

Спецпосланник президента США Віткофф у понеділок заявив, що візити в РФ та Україну дозволили досягти низки успіхів в українському врегулюванні, включно з організацією можливих тристоронніх переговорів США, РФ та України.

"Вдалося досягти значних успіхів, зокрема у плануванні додаткових тристоронніх переговорів", – написав Віткофф у соцмережі X.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-a-kiev-les-negociateurs-americains-ont-fait-etat-d-une-nouvelle-disponibilite-russe-a-negocier-20260907

#франція #переговори #вибори #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав візит міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунського до Україн…

Читати
Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати