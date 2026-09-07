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Рютте 8 вересня візьме участь в засіданні групи "Рамштайн"

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Рютте 8 вересня візьме участь в засіданні групи "Рамштайн"
Фото: Ірина Сомер

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України, так званому "Рамштайні", яке пройде 8 вересня у віртуальному форматі.

Про це у понеділок повідомляє штаб-квартира альянсу. "У вівторок, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", - сказано в анонсі.

Очікується, що о 15.00 (16.00 по Києву) Рютте виступить зі вступним словом. Після чого із заявами виступлять федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, державний секретар оборони Великої Британії Вес Стрітінг, міністр оборони України Євген Хмара та заступник міністра військової політики США Елбрідж Колбі.

#засідання #нато #рамштайн #рютте
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