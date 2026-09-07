Стефанчук: парламент і уряд синхронізують законодавчу діяльність, пов'язану із міжнародною допомогою Україні

Представники парламенту та уряду узгодили питання координації роботи над законопроєктами відповідно до зобов'язань України в рамках міжнародних програм підтримки, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Рішення, від яких залежить міжнародна допомога Україні та стабільність державного бюджету, не можуть чекати. Провів робочу нараду керівництва Верховної Ради, представників уряду та голів парламентських комітетів. Головне завдання – синхронізувати роботу над законопроєктами, пов'язаними з виконанням зобов'язань України в межах Ukraine Facility, програм МВФ та інших напрямів міжнародної підтримки", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, під час наради проаналізували стан 46 законопроєктів, серед яких "частина вже перебуває на розгляді у першому чи другому читанні, частина очікує реєстрації або буде перевнесена". Стефанчук зазначив, що окремо обговорили процедурні питання – опрацювання поправок, взаємодію комітетів і уряду та те, як максимально ефективно організувати проходження необхідних рішень.

"Наступні тижні маємо використати максимально результативно. У нас немає часу затримувати парламентські рішення, від яких залежать фінансова стійкість держави та підтримка наших партнерів", – підсумував спікер.