Климпуш-Цинцадзе: Ілюзія близького миру може послабити готовність ЄС до підтримки України

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") застерігає від небезпеки створення ілюзії близького миру, що може послабити готовність ЄС до підтримки України.

"Найбільший ризик зараз – вчергове створити хибне враження, що перемир'я чи мир уже близько. Цього не підтверджує ані ситуація на полі бою, ані поведінка Росії. Такі очікування, особливо на тлі корупційних скандалів в Україні, можуть послабити готовність європейських партнерів збільшувати критично необхідну нам військову допомогу", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати перемовин представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера з керівництвом України.

За словами народної депутатки, складається враження, що американська переговорна команда зараз більше зосереджена на досягненні швидкого результату як такого, ніж на формуванні умов для справедливого і стійкого миру та необхідному тиску на агресора.

"Тому теза про "win-win" у цій війні звучить особливо проблемно: адже йдеться не про торгівельну суперечку, де можна просто поділити вигоди", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що для початку реальних переговорів потрібне припинення вогню, а мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права і передбачати чіткі, дієві та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України.

"Очікувати прориву від цього візиту не варто було. Водночас важливо, що американські посланці вперше приїхали до Києва, здається, після дев'яти візитів до Москви. Але головне – ми не бачимо жодних ознак того, що Путін змінив свої стратегічні цілі. Навпаки, його поведінка напередодні візиту, а саме відмова надати коридор для прильоту американських переговорників і атаки по Києву, – свідчить про готовність продовжувати війну і тиск на Україну", – наголосила голова комітету.