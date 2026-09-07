Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Климпуш-Цинцадзе: Ілюзія близького миру може послабити готовність ЄС до підтримки України

2 хв читати
Додати як джерело
Климпуш-Цинцадзе: Ілюзія близького миру може послабити готовність ЄС до підтримки України
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") застерігає від небезпеки створення ілюзії близького миру, що може послабити готовність ЄС до підтримки України.

"Найбільший ризик зараз – вчергове створити хибне враження, що перемир'я чи мир уже близько. Цього не підтверджує ані ситуація на полі бою, ані поведінка Росії. Такі очікування, особливо на тлі корупційних скандалів в Україні, можуть послабити готовність європейських партнерів збільшувати критично необхідну нам військову допомогу", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати перемовин представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера з керівництвом України.

За словами народної депутатки, складається враження, що американська переговорна команда зараз більше зосереджена на досягненні швидкого результату як такого, ніж на формуванні умов для справедливого і стійкого миру та необхідному тиску на агресора.

"Тому теза про "win-win" у цій війні звучить особливо проблемно: адже йдеться не про торгівельну суперечку, де можна просто поділити вигоди", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що для початку реальних переговорів потрібне припинення вогню, а мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права і передбачати чіткі, дієві та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України.

"Очікувати прориву від цього візиту не варто було. Водночас важливо, що американські посланці вперше приїхали до Києва, здається, після дев'яти візитів до Москви. Але головне – ми не бачимо жодних ознак того, що Путін змінив свої стратегічні цілі. Навпаки, його поведінка напередодні візиту, а саме відмова надати коридор для прильоту американських переговорників і атаки по Києву, – свідчить про готовність продовжувати війну і тиск на Україну", – наголосила голова комітету.

#климпуш_цинцадзе #перемовини #сша #коментар
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав візит міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунського до Україн…

Читати
Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати