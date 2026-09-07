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Політика

Лідерка АдН після перемоги в Саксонії-Ангальт має намір набрати щонайменше 40% голосів на федеральних виборах 2029 року

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Співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель у понеділок заявила, що сподівається на підтримку щонайменше 40% виборців на парламентських виборах на федеральному рівні 2029 року.

"Моя заявлена мета полягає в тому, щоб значно збільшити відрив (від інших партій – ІФ-У) за короткий час і до наступних федеральних виборів отримати щонайменше 40% голосів", – наводять європейські медіа слова Вайдель.

Вона зазначила, що її партія показала на виборах у Саксонії-Ангальт "результат мрії".

"Вибори в Саксонії-Ангальт показали, що люди очікують змін у політиці. Вони хочуть бачити політичний курс, який відповідатиме інтересам країни", – наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що опозиційна ультраправа партія АдН перемогла на регіональних виборах до ландтагу (парламенту) федеральної землі Саксонія-Ангальт, які відбулися в неділю. Згідно з даними регіональної виборчої комісії, АдН отримала 43,8% голосів. Це більш ніж удвічі перевищує результат п'ятирічної давності в цьому регіоні. Однак партія не змогла зайняти більшість місць у ландтагу: у неї 39 місць з 83.

Водночас Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца набрав лише 17,2% голосів, утративши майже половину підтримки, й отримує 15 місць у ландтагу.

Джерела: https://www.dw.com/en/saxony-anhalt-germany-wakes-up-to-unsettling-afd-victory/live-78754934

https://www.nzz.ch/english/project-2029-how-the-afd-wants-to-become-the-strongest-party-in-germany-ld.1873606

https://www.theguardian.com/world/live/2026/sep/07/germany-afd-saxony-anhalt-merz-greenland-ratko-mladic-europe-latest-news-updates

#вибори #фрн #плани #адн
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