Лідер "Європейської солідарності" обговорив із єврокомісаром Кубіліусом дроновий альянс Україна–ЄС

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час візиту до Литви поспілкувався з Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андріусом Кубіліусом.

"Подякував за його послідовну підтримку України та сильний і рішучий голос на користь зміцнення європейської оборони. Говорили про найнагальніші безпекові потреби України: посилення ППО, розвиток спільного виробництва, використання українського бойового досвіду країнами Європи. Обговорили підготовку до першого засідання дронового Альянсу Україна—ЄС та очікувані результати. Сильна і безпечна Європа неможлива без України", – написав Порошенко у Facebook.

Під час виступу на з’їзді найбільшої партії Литви "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" у Вільнюсі Петро Порошенко зазначив, що найнагальніша потреба сьогодні – це протиповітряна оборона.

"Сьогодні кожна ракета-перехоплювач – це більше, ніж одиниця техніки. Це врятоване життя, це лікарня, яка продовжує працювати, це потяг, що прибув до місця призначення, це завод, який продовжує роботу. Нам потрібен сильний голос Литви в Європі для максимальної концентрації ресурсів ППО для України. Бо сьогодні результат цієї війни дедалі більше вирішується в небі над усією Україною", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що сильна Європа, потужна трансатлантична єдність – це єдина спільна стратегія перемоги. "Це стратегія безпеки Європи, стратегія миру, за якої росія більше не зможе руйнувати Європу. Литва й Україна вже неодноразово доводили, що разом ми значно сильніші", – наголосив Петро Порошенко.