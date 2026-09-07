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Мережко: Істотних змін у переговорах щодо досягнення миру найближчим часом не очікується

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Мережко: Істотних змін у переговорах щодо досягнення миру найближчим часом не очікується
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") не передбачає в короткій перспективі істотних змін в переговорах щодо досягнення миру, але вважає важливим візит до Києва представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера.

"Я не очікую якогось прориву найближчим часом. Сам по собі цей візит є важливим з огляду на те, що посланці Трампа мали можливість на власні очі побачити реальну ситуацію. Можливо, це якось зменшить їхню схильність бачити світ через призму кремлівських наративів. На жаль, Путін не відмовляється від своєї остаточної мети знищити Україну як суверенну державу, він розраховує на складну ситуацію зимою і, найбільш ймовірно, продовжуватиме ескалацію", – сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами голови комітету, єдиний шлях до миру – посилення тиску на очільника Кремля Володимира Путіна і знищення російської воєнно-економічної машини.

"Наскільки Трамп зараз готовий до посилення такого тиску, щоб змусити Путіна серйозно вести перемовини – важко сказати. Є певні сподівання, що до або після проміжних виборів у США вдасться прийняти закон, ініційований Ліндсі Гремом в Палаті представників, що дасть Трампу певні тарифні важелі, які він може використати, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Однак, питання, чи скористається Трамп цими важелями – поки що залишається відкритим", – зазначив Мережко.

Народний депутат впевнений, що Україна має продовжувати робити те, що вона робить зараз: посилювати удари по військових об'єктах на території Росії, що допомагає руйнувати воєнно-економічну базу російської агресії, й одночасно продовжувати дипломатичні та політичні зусилля щодо досягнення прогресу у мирних перемовинах.

Як повідомлялося, у неділю Віткофф і Кушнер провели перемовини з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

#перемовини #рада #сша #коментар
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