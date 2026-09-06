Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга: Росія – не в тій позиції, щоби диктувати умови

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга: Росія – не в тій позиції, щоби диктувати умови
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наводить "незалежно перевірені цифри щодо динаміки на фронті, які доводять, що Росія не перемагає і не переможе у війні" проти України.

"Згідно з відкритими джерелами, загальний баланс між територіями, окупованими Росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Ця цифра є відносною, але тенденція зрозуміла. Тим часом РФ втратила щонайменше 42 тисячі окупантів убитими та пораненими – один з найвищих щомісячних показників втрат за всю війну", – наводить МЗС слова Сибіги.

Він також додає, що за даними з відкритих джерел, лише у серпні 2026 року у відповідь на російські атаки було застосовано рекордні 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у Росії (на 5 більше, ніж у липні).

За перші вісім місяців 2026 року середні темпи і без того повільного просування Росії були в 3,5 рази повільнішими, ніж у 2025 році. Росія окупувала менше 0,2% додаткової території України цього року.

"Навіть на Донбасі, де російські війська зосереджують більшу частину своїх зусиль, Росії не вдалося досягти оперативного прориву. РФ досі не контролює приблизно 20% Донецької області. За нинішніх темпів російським окупантам знадобилося би понад два роки, щоб захопити цю територію", – зазначає Сибіга.

"Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні. Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде лише гірше", – підкреслює міністр.

За його словами, Україні також дуже важко, "але Москва точно не перебуває в позиції сили, і точно не в тій позиції, щоб диктувати умови".

#війна #сибіга #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав візит міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунського до Україн…

Читати
Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати