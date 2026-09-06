Сибіга: Росія – не в тій позиції, щоби диктувати умови

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наводить "незалежно перевірені цифри щодо динаміки на фронті, які доводять, що Росія не перемагає і не переможе у війні" проти України.

"Згідно з відкритими джерелами, загальний баланс між територіями, окупованими Росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Ця цифра є відносною, але тенденція зрозуміла. Тим часом РФ втратила щонайменше 42 тисячі окупантів убитими та пораненими – один з найвищих щомісячних показників втрат за всю війну", – наводить МЗС слова Сибіги.

Він також додає, що за даними з відкритих джерел, лише у серпні 2026 року у відповідь на російські атаки було застосовано рекордні 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у Росії (на 5 більше, ніж у липні).

За перші вісім місяців 2026 року середні темпи і без того повільного просування Росії були в 3,5 рази повільнішими, ніж у 2025 році. Росія окупувала менше 0,2% додаткової території України цього року.

"Навіть на Донбасі, де російські війська зосереджують більшу частину своїх зусиль, Росії не вдалося досягти оперативного прориву. РФ досі не контролює приблизно 20% Донецької області. За нинішніх темпів російським окупантам знадобилося би понад два роки, щоб захопити цю територію", – зазначає Сибіга.

"Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні. Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде лише гірше", – підкреслює міністр.

За його словами, Україні також дуже важко, "але Москва точно не перебуває в позиції сили, і точно не в тій позиції, щоб диктувати умови".