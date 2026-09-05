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Порошенко у Вільнюсі порівняв повітряний терор Росії з облогою Києва у 2022 році

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Порошенко у Вільнюсі порівняв повітряний терор Росії з облогою Києва у 2022 році
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/09/05

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Україна вступила в нову фазу війни, коли Росія намагається паралізувати економіку та цивільне життя в тилу, насамперед у столиці. Про це він сказав під час виступу на з’їзді партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" у Вільнюсі, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Я називаю це другою облогою Києва. У 2022 році путін намагався взяти Київ танками та артилерією. Сьогодні він намагається досягти тієї ж мети, але іншими засобами – багатогодинними хвилями безпілотників і ракетними ударами", – зазначив Порошенко.

За його словами, стратегічна мета агресора полягає у створенні хаосу та руйнуванні нормального життя в столиці, щоб виснажити населення та підірвати економіку. "Це війна проти життя: удари по транспорту, енергетиці, логістиці, виробничих потужностях", – наголосив він.

Порошенко підкреслив, що захист економіки є частиною національної оборони, а бізнес – складовою стійкості країни. Він закликав до максимальної концентрації ресурсів протиповітряної оборони для України, зокрема систем Patriot та засобів боротьби з дронами.

"Кожна ракета-перехоплювач – це врятоване життя, лікарня, яка продовжує працювати, потяг, що прибув до місця призначення. Саме тому я дуже розраховую на Литву та її голос у Європі", – сказав лідер "Європейської солідарності".

#київ #порошенко #економіка #втрати #європейська_солідарність #облога
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