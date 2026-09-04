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Буданов: на переговорах в Абу-Дабі обговорювали три варіанти управління окупованими територіями Донбасу – NYT

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Буданов: на переговорах в Абу-Дабі обговорювали три варіанти управління окупованими територіями Донбасу – NYT
Фото: https://www.president.gov.ua/

Під час переговорів в Абу-Дабі серед можливих варіантів післявоєнного управління територіями Донбасу розглядали передачу їх приватним військовим підрядникам, управління "Раді миру" президента США Дональда Трампа або створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій, розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times.

"За його словами, до лютого серед можливих варіантів розглядалися передача території приватним військовим підрядникам, доручення управління нею "Раді миру" пана Трампа або створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій", – пише видання.

Водночас Буданов радив президенту України Володимиру Зеленському не погоджуватися на компроміс, який дозволив би Росії претендувати на контроль над цією територією.

Крім того, видання повідомляє, що однією з головних причин, через яку Буданов у січні погодився очолити Офіс президента України, була можливість очолити переговорний процес.

За словами Буданова, на той момент спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, а також російські й українські переговорники звели 20-пунктний мирний план до двох ключових невирішених питань – управління окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією та контроль над утримуваною Україною територією на Донбасі.

Перший раунд тристоронніх перемовин (Україна, Росія та США) відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня, другий – 4-5 лютого.

#донбас #буданов #переговори
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