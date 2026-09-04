Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Північна Македонія призначила спецпредставника з питань повоєнної відбудови України

1 хв читати
Додати як джерело
Північна Македонія призначила спецпредставника з питань повоєнної відбудови України
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Північній Македонії за рішення призначити спеціального представника з питань повоєнної відбудови України.

"І, звісно, ми говорили про майбутнє, про відновлення України. На цьому шляху ми розраховуємо на допомогу наших друзів і партнерів, і ми вдячні Північній Македонії за рішення призначити спеціального представника з питань по воєнної відбудови України", – сказав він на пресконференції із главою МЗС Північної Македонії Тімчо Муцунським у Києві.

Сибіга поінформував македонського колегу про систематичні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Він наголосив, що для Кремля енергетика є одним із інструментів війни та терору, і забезпечення стійкості української нейросистеми напередодні зими залишається всеред ключових пріоритетів.

Глава МЗС України також розповів про ситуацію в Чорному морі, про блокування Росією навігації і свободу мореплавства.

#сибіга #муцунський #північна_македонія #відновлення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати