Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав візит міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунського до України "справжнім візитом сміливості".

"Особливо радий вітати сьогодні в Києві мого македонського друга та колегу Тімчо Муцунського. Дякую за цей справжній візит сміливості та солідарності на тлі російській ескалаціі. І це теж правда і факт, що деякі делегації перенесли свої візити в Україну. Наш друг, пан Тімчо, сьогодні з нами", – сказав він на пресконференції із главою МЗС Північної Македонії Тімчо Муцунським у Києві.