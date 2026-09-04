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Росія самовільно відкриває виборчі дільниці у Придністров'ї всупереч забороні Молдови – ЦПД

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Російська Федерація самовільно планує відкрити 16 виборчих дільниць на лівому березі Дністра для проведення вересневих виборів до Державної думи РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"МЗС Молдови викликало посла рф та вручило йому ноту протесту: Кишинів дав дозвіл на відкриття лише однієї дільниці на території російського посольства, проте москва самовільно планує відкрити ще 16 дільниць на лівому березі Дністра", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що таке демонстративне ігнорування суверенітету Молдови яскраво свідчить про те, що Росія навіть не намагається вдавати, ніби її "вибори" відповідають міжнародному законодавству.

"Ситуація з несанкціонованими дільницями у Придністров’ї є черговим підтвердженням того, що вересневі "вибори" до держдуми рф – це абсолютний фарс та імітація демократичних процесів. кремль використовує як окуповані українські території, так і контрольовані ним території іноземних держав для штучного завищення показників явки та підтримки кремлівського режиму", – резюмували в ЦПД.

#придністровя #вибори_рф
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