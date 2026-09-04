Адвокат Порошенка звернеться до ВРП через можливий тиск на суддів у його справі

Адвокат лідера "Європейської солідарності", народного депутата України Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що готує звернення до Вищої ради правосуддя у зв’язку з інформацією про можливий тиск на суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

За словами Новікова, йдеться, зокрема, про можливу розмову заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої з головою КАС ВС Ігорем Дашутіним. "Ми цю інформацію зараз готуємо для звернення, щоб вони висловилися на цю тему", – сказав він в ефірі "5 каналу".

Адвокат пов’язує ситуацію з розглядом позову про скасування санкцій, запроваджених президентом Володимиром Зеленським проти Порошенка. Він звернув увагу на перенесення оголошення рішення у справі: спочатку його планували на 3 квітня, однак засідання скасували через відсутність судді Ольги Кашпур.

"Заяву Кашпур на відпустку мав погодити саме голова КАС ВС. Водночас у системі розподілу справ на 3 квітня вона фігурувала як суддя, якій розподіляли нові справи. Це потребує окремої перевірки", – зазначив Новіков.

Він додав, що остаточне рішення було оголошене лише наприкінці червня, що, на його думку, могло створити можливості для впливу на суд.

Троє суддів – Ольга Кашпур, Вікторія Мацедонська та Жанна Мельник-Томенко – ухвалили рішення на користь влади. Двоє інших – Олеся Радишевська та Михайло Смокович – висловили окремі думки, в яких зазначили підстави для задоволення позову Порошенка і скасування указу про санкції.

На думку Новікова, дії адміністративного керівника суду мають бути предметом перевірки не лише НАБУ та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, а й Вищої ради правосуддя.