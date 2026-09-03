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Політика

Угорщина не підтримує ініціативи щодо прискореного прийняття до ЄС будь-якої країни-кандидата – прем'єр

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Угорщина не підтримує ініціативи щодо прискореного прийняття до ЄС будь-якої країни-кандидата – прем'єр
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Будапешт виступає проти прискореного прийняття до ЄС будь-яких країн, заявив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.

"Що стосується розширення ЄС, то Угорщина не підтримує прискореної процедури приєднання будь-якої країни-кандидата", – наводить його слова сербська газета "Політика".

Видання зазначає, що розширення ЄС стало однією з тем, яку Мадяр обговорив на зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

На зустрічі також обговорювали проблеми нелегальної міграції, зокрема події кінця липня в Сеуті (іспанська територія в Африці). Мадяр вважає за необхідне продовжувати вживати передбачені законами заходи й споруджувати фізичні бар’єри на зовнішніх кордонах ЄС, щоб запобігти проникненню нелегалів.

"Угорщина й надалі захищатиме кордони ЄС. І ми сподіваємося, що наші зусилля буде визнано на рівні ЄС", – зазначив Мадяр.

#угорщина #мадяр_петер #єс
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