Правління САУ закликає соціологів утриматись від висвітлення незаконних виборів, які РФ проводить на ТОТ

Правління Соціологічної асоціації України (САУ) закликає всіх представників українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній утриматись від участі у заходах в рамках так званої виборчої кампанії РФ, яка проводиться на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ), висвітлення її перебігу та результатів виборів.

"Правління САУ розуміє складну ситуацію, в якій опинилися наші співгромадяни, зокрема фахівці-соціологи, які вимушено перебувають на окупованій території України, та закликає їх уникати (якщо це не загрожує їхньому життю та здоров’ю) участі у виборчому процесі, соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах, які легітимізують окупаційну владу", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті САУ.

В асоціації зазначають, що проведення РФ незаконних виборів в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим "є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади". "Саме на цю мету спрямована підготовка до проведення на цих територіях з 18 по 20 вересня 2026 року "виборів" до Державної думи РФ. Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають законності та засуджують проведення Російською Федерацією так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України", – наголошується в заяві.

Правління САУ наголошує на необхідності розмежовувати вимушену поведінку цивільного населення в умовах окупації та добровільну діяльність, спрямовану на організацію, проведення або публічну легітимацію незаконних виборів, та нагадує, що законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованих територіях України або публічні заклики до їхнього проведення (ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, у червні 2026 року ЦВК РФ ухвалила рішення щодо організації "виборчого процесу" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також в АР Крим та Севастополі. На цих територіях РФ незаконно утворила 11 одномандатних виборчих округів.

Вибори депутатів державної думи РФ призначені на 20 вересня 2026 року. При цьому голосування триватиме три дні – з 18 до 20 вересня.

Ще в середині серпня Центральна виборча комісія (ЦВК) України ухвалила постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення на ТОТ "виборів" депутатів державної думи РФ. "ЦВК у вказаній постанові… закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення незаконних "виборів" депутатів держдуми рф, зокрема у формуванні так званих виборчих органів, балотуванні як кандидатів у депутати, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами та інших заходах", – повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія наголосила, що будь-які спроби проведення таких "виборів", їхні результати, відповідні документи та депутатські мандати є юридично нікчемними і не створюють жодних правових наслідків.

ЦВК закликала іноземні держави, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами, політичні партії та медіа засудити організацію російських псевдовиборів і не визнавати їхніх результатів та легітимності сформованої за їх підсумками держдуми РФ. ЦВК звернула увагу на кримінальну відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях, публічні заклики до їх проведення та пособництво державі-агресору.