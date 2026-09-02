Мудра через голову КАС Дашутіна тиснула на Верховний Суд щодо санкцій проти Порошенка – нардеп Южаніна

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів Касаційного адміністративного суду (КАС) у складі Верховного Суду через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна стосовно санкцій проти народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, про що стало відомо у ході засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, повідомляється на сайті "Євросолідарності" в середу.

Як повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна, на аудіозаписах НАБУ Мудра обговорювала це питання з іншим фігурантом справи. "Дашутін займає посаду голови Касаційного адміністративного суду з грудня 2025 року. 19 серпня 2026 року в нього пройшли обшуки НАБУ в рамках операції "Феміда" – одночасно з обшуками в інших фігурантів справи, в якій повідомлено про підозру Ірині Мудрій… В матеріалах кримінального провадження є записи розмов Мудрої та Микитася 11 квітня цього року на тему залучення Мудрою Дашутіна для впливу на суддів, які розглядали позов Петра Порошенка до Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про застосування санкцій", – сказала вона.

Южаніна закликала членів ТСК викликати Дашутіна на засідання комісії. Вона зауважила, що відповідно до закону судді не підлягають виклику на засідання ТСК у зв'язку з їх участю у здійсненні правосуддя, однак Дашутін у цій історії виконував адміністративну функцію. "Враховуючи наведене, пропоную викликати голову КАС Ігоря Дашутіна по питанням можливого використання ним своїх адміністративних повноважень для впливу на інших суддів КАС та на перебіг справ, в яких він як суддя не брав участі", – сказала вона.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) на засіданні в середу залишила в силі запобіжний захід підозрюваній у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда") колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій: тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 20 млн грн.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат. Вдень того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця керівника Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів. "Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2026/09/02/mudra-cherez-dashutina-tysnula-na-verhovnyj-sud-shhodo-sankczij-poroshenka-na-tsk-ozvuchyly-novi-plivky-nabu/

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