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Політика

ЄС обговорює посилення візових обмежень для росіян і заборону на в'їзд для комбатантів – Каллас

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ЄС обговорює посилення візових обмежень для росіян і заборону на в'їзд для комбатантів – Каллас

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить про підтримку серед більшості країн-членів ЄС посилення візових обмежень для російських туристів та введення заборони на в’їзд до ЄС для російських комбатантів.

Про це вона заявила у середу в Друїдс Глен (Ірландія) на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу, розповідаючи про перебіг засідання.

"Була широка підтримка запровадження заборони на в’їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів… Нам справді потрібно обмежити візовий режим. Не може так бути, що коли країна бомбардує Україну, вбиваючи мирних жителів у липні та серпні більше, ніж будь-коли під час цієї війни, водночас росіяни в’їжджають до європейських країн і користуються їхньою гостинністю. Це не повинно так працювати", – деталізувала Каллас.

Крім того, за словами Високого представника, "багато держав-членів раніше зазначали, що насправді такі туристичні візи використовуються для саботажу, бо цим людям потрібно потрапити до Європейського союзу". "Тож я сподіваюся, що це також переконає деякі держави-члени, які були проти скасування візових обмежень, тому, що це стосується нашої безпеки, а також безпеки України", – додала вона.

У свою чергу міністр закордонних справ головуючої і ЄС Ірландії Хелен Макенті розповіла, що міністр закордонних справ Німеччини сьогодні окреслив низку запропонованих дій (Німеччина нещодавно звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт у Лейпцигу – ІФ-У). "Була загальна згода, що це нам потрібно буде обговорити далі", – підтвердила вона.

#каллас #єс #росіяни
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