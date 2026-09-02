Каллас заявляє про підтримку мораторію на напади на кораблі із зерном у Чорному морі

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявляє про підтримку застосування мораторію на напади на кораблі з українським зерном у Чорному морі.

"Я підтримую ініціативи щодо мораторію на напади в Чорному морі", – сказала вона у середу в Друїдс Глен (Ірландія) на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу.

За словами Каллас, удари Росією по зерновозах у Чорному морі "можуть спричинити черговий шок у світовій продовольчій безпеці". "Ми підтримуємо експорт зерна з України через альтернативні транзитні маршрути. Ми також прагнемо підтримати зберігання в Україні для захисту світової продовольчої безпеки. Але ніщо не замінить обсяги, які можуть перевозитися морем", – наголосила Високий представник.

Крім того, за її словами, міністри також обговорили зимову стійкість України. "Чотири роки поспіль Росія намагалася заморозити українців до покори, але їй це не вдалося. Україна підтримувала роботу своїх міст, захищаючи, ремонтуючи та замінюючи свою енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно підготувати Київ до ще однієї суворої зими", – пояснила Каллас.