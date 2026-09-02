Каллас: держави-члени ЄС оголосили про надання Україні засобів ППО

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить, що держави-члени ЄС оголосили про постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Як сказала Каллас на пресконференції у середу в Друїдс Глен (Ірландія) після неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу, відповідні оголошення пролунали під час цієї зустрічі.

"Ми були раді почути сьогоднішні оголошення держав-членів про надання (засобів – ІФ-У) протиповітряної оборони, про яку ми так довго просили. Зупинення російських ракет полягає у наданні перехоплювачів, але також у перериванні ланцюгів поставок та фінансування, які дають Росії можливість будувати ці ракети", – сказала вона.

При цьому Каллас не назвала, які конкретно країни це зробили і про які саме засоби ППО йдеться.

Високий представник констатувала, що "Москва не змінила своїх воєнних цілей". "Російські удари по Києву знову вбили десятки людей останніми днями. Це абсолютно чітко показує, що Москва не хоче миру. Нашим негайним завданням залишається надати Україні те, що їй потрібно для самозахисту. За допомогою кредиту на підтримку України ми виплатили перші EUR8,47 млрд. Ще EUR6,1 млрд було схвалено, зокрема на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка", – деталізувала Каллас.