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ЄС готує нові санкції для РФ – Каллас

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ЄС готує нові санкції для РФ – Каллас

Високий представник Європейського Cоюзу повідомляє про підготовку санкцій для Росії через її війну агресії проти України – у списку буде 1600 осіб.

Про це вона сказала у середу в Друїдс Глен (Ірландія) на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Cоюзу. До засідання також долучилися міністр закордонних справ України, представники Канади, Ісландії, Норвегії, Великої Британії та Швейцарії.

Високий представник повідомила, що до нового списку буде внесено до 1 600 осіб, і він націлений на російський військово-промисловий комплекс.

"Паралельно ми повинні рішуче припинити обхід санкцій. Україна виявила понад 5 500 західних та азійських компонентів у російській зброї. Після чотирьох років війни це неприпустимо. Цих компонентів там бути не повинно. Разом із Комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення застосування санкцій", – пояснила Каллас.

#каллас #санкції_рф
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