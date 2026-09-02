Європа могла б допомогти Україні із заміною китайських компонентів для дронів – директорка New Age Defence

Україна з багатьох причин, серед яких – обмежений бюджет та необхідність максимізувати виробництво, все ще покладається на китайські компоненти, але їх важко закуповувати, це несе ризики, тож Європа могла б допомогти із їх виробництвом, вважає керуюча директорка New Age Defence Катерина Михалко.

"Може бути програма, коли українські виробники отримують компоненти від європейських компаній, щоб інтегрувати ці компоненти в інші рішення, випробувані на передовій. Тож цей тип розумної інтеграції дійсно важливий", – сказала вона на дискусійний панелі "Україна як стрес-тест Європи" на Європейському форумі у Альпбасі у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі європейська продукція дорожча за китайську, але спільні підприємства могли б допомогти з розв’язанням і цієї проблеми.

"Росія щодня атакує наші об’єкти, і дуже важко вести такий бізнес в Україні. Люди гинуть на цих виробничих лініях, тому що вони є прямими мішенями для росіян. Тож якби Європейський Союз міг підтримати цей тип спільних виробничих ліній у різних державах-членах, це мало б величезне значення для українського поля бою та для європейської безпеки", – наголосила Михалко, яка кілька років була виконавчою директоркою об’єднання провідних приватних підприємств ОПК "Технологічні сили України".

Вона також закликала до більшої військової інтеграції, спільних тренувань та обміну досвідом нового типу війни – з переважним використанням дронів, що стало б ще одним аспектом інтеграції України в ЄС.

"Нам потрібна Європа як резервний офіс з виробничими потужностями, можливо, з військовими базами, де наші військові могли б тренуватися разом з європейськими", – зазначила керуюча директорка New Age Defence.

Михалко зазначила, що Альпбах в альпійських Альпах було обрано багато років тому, тому що це було безпечним місце після війни.

"Для мене як для українки бути тут не зовсім безпечно, тому що я розумію: технічно Росія не має обмежень на польоти безпілотників тут. У них є безпілотники глибокого удару, і причина, чому вони цього не роблять, – це просто політична причина; це не технологічна причина зараз", – сказала директорка New Age Defence.

"Для мене особисто зараз безпечніше жити в Україні, тому що ми знаємо, як перехоплювати ці безпілотники. У нас є сили безпілотних систем. У нас є спеціальні командування, відповідальні за розпізнавання цих безпілотників. У нас є відділи, які закуповують ці безпілотники, тому безпечніше бути в Україні з точки зору того, як бути в цій новій реальності", – додала Михалко,

На її думку, Європа досі помилково спрямовує 98% військового бюджету на закупівлю традиційного озброєння і лише 2% – на безпілотні системи.

За словами Михалко, Німеччина є досить хорошим прикладом адаптації: в країні створюються спільні виробничі лінії, команди, які мають великий досвід роботи в українських реаліях і отримують відгуки з лінії фронту в Україні, тоді як ситуація в інших країнах-членах ЄС не така хороша.

Щодо зміни тактики російських повітряних ударів та збільшення застосування реактивних ударних дронів Михалко висловила агентству "Інтерфакс-Україна" переконання, що "найближчим часом і цю проблему буде вирішено".

"Ворог змінив тактику. Звісно, наші військові зараз до цього адаптуються і зрозуміють, як всьому протидіяти. Я думаю, що технологічно в Україні все в порядку. Компанії посилюють свою роботу, вони отримують зворотний зв’язок з лінії фронту… Глобально, я думаю, що ситуація сильно гірше не стала", – вважає керуюча директорка New Age Defence.

Згідно з інформацією на сайті New Age Defence, наразі він об’єднує провідні європейські компанії оборонних технологій, охоплюючи весь спектр безпілотних можливостей: EvoLogics GmbH, STARK, Quantum Systems, Spleenlab, Lysk, TYTAN Technologies, ACS, ATMOS та Hades Mining.