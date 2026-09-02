Кабмін зареєстрував у Раді проєкт нового Трудового кодексу

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу України під (законопроєкт №16010), повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних і колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності та забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів.

Текст документу на сайті парламенту станом на 2 вересня відсутній.

Як зауважив Мельничук, порівняно з чинним законодавством, документ додатково врегульовує порядок укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових договорів, визначає ознаки трудових відносин, а також унормовує роботу з підсумованим обліком робочого часу, працю домашніх працівників і правовий статус осіб, які працевлаштовуються через агентство тимчасового працевлаштування.

Проєкт передбачає вдосконалення умов реалізації права на відпустку, зокрема, реформування порядку надання відпусток, пов’язаних з народженням та вихованням дітей, з урахуванням принципу гендерної недискримінації. Крім того, впроваджуються нові підходи до вирішення індивідуальних трудових спорів на основі процедур медіації, розширюється поширення норм колективних договорів та угод, а також врегульовується нагляд за дотриманням законодавства й порядок проведення інспекційних відвідувань.

Законопроєктом також запроваджується нова національна система запобігання виробничим ризикам, заснована на оцінюванні, контролі та управлінні ними.

До проєкту Трудового кодексу інкорпоровано норми законів "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про колективні угоди та договори" і "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Окрім цього, документ визначає засади врегулювання колективних трудових спорів за допомогою примирних процедур, трудового арбітражу та медіації, нормує реалізацію права на колективні дії, удосконалює процедуру проведення страйків і збалансовує відповідальність працівників і роботодавців за порушення законодавства у цій сфері.