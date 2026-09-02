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Президент направив у Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за шахрайство

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Президент направив у Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за шахрайство

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками.

"Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає", – наголосив Зеленський, коментуючи законопроєкти у своєму телеграм-каналі.

За словами президента, документами також передбачене впровадження посиленої відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

"На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності. На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами", – пояснив Зеленський.

Він додав, що цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами.

#шахрайство #верховна_рада #зеленський
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