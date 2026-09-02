Сибіга на неформальній зустрічі глав МЗС в Ірландії: Україна продовжить давати сильні відповіді на російський терор

Ключовими пріоритетами України міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав протидію російській ескалації, посилення тиску на агресора та просування мирних зусиль, а також зміцнення оборони та стійкості України.

Про це він розповів на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" в Ірландії 2 вересня, запропонувавши конкретні заходи, зокрема цільові санкції проти балістичних виробництв Росії, а також супутникової системи "Рассвет".

"Сьогодні, 2 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" в Ірландії", – йдеться у повідомленні пресслужби на сайті у середу.

Повідомляється, що глава МЗС представив європейським колегам ключові пріоритети України у протидії російській агресії, просуванні мирних зусиль, посиленні тиску на російську воєнну економіку та зміцненні обороноздатності України.

Першим пріоритетом Сибіга назвав протидію російській ескалації та просування мирних зусиль. Міністр зазначив, що одним із ключових завдань є доведення Москві, що її стратегія ескалації не принесе жодних стратегічних здобутків. "Україна продовжить давати сильні відповіді на російський терор та закликає європейських партнерів до рішучої протидії російській ескалації", – зазначено у повідомленні МЗС. Окрему увагу було приділено відновленню свободи судноплавства в Чорному морі та забезпеченню глобальної продовольчої безпеки.

Другим ключовим напрямом глава МЗС назвав посилення тиску на агресора. Сибіга закликав Європейський Союз та держави ЄС чинити максимальний і невпинний тиск на російську воєнну машину, не даючи Москві можливості адаптуватися до санкцій.

Україна запропонувала конкретні заходи, зокрема цільові санкції проти балістичних виробництв Росії, обмеження проти низки російських юридичних та фізичних осіб, а також супутникової системи "Рассвет".

Глава МЗС також закликав до повного ембарго ЄС на російський глинозем, посилення заходів проти російського тіньового флоту, санкцій проти "Росатому" та "Роскосмосу", а також запровадження суворих обмежень на поїздки громадян Росії до Європи, аби протидіяти російським диверсіям у Європі.

Третім ключовим завданням залишається зміцнення оборони та стійкості України. Міністр наголосив на необхідності термінового посилення обороноздатності України, передусім шляхом поставок ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Напередодні майбутньої зустрічі G7+ з питань підтримки енергетики України Сибіга також закликав партнерів надати додаткові пакети енергетичної підтримки.

Глава МЗС поінформував партнерів про наявний дефіцит фінансування оборони, який необхідно покрити якнайшвидше, та наголосив на необхідності використання заморожених російських активів для фінансування потреб України.

"Наша позиція чітка: європейські платники податків не повинні самостійно нести фінансовий тягар, у той час як заморожені російські активи можуть бути справедливо використані для підтримки України. Я переконаний, що ми можемо знайти ґрунтовне правове рішення, яке врахує індивідуальні занепокоєння, забезпечить спільну відповідальність і мінімізує всі ризики", – заявив він.

Міністр також закликав до швидкого прогресу у відкритті решти переговорних кластерів з ЄС, наголосивши, що реальних причин для подальшої затримки немає.

Сибіга підкреслив, що російська ескалація спрямована не лише проти України, а й проти Європи загалом, про що свідчать, зокрема, нещодавні випадки диверсій у європейських містах.

На завершення очільник МЗС подякував високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентці Європейської комісії Каї Каллас, міністерці закордонних справ і торгівлі та міністерці оборони Ірландії Гелен Макенті, а також європейським партнерам за їхню непохитну підтримку України.

"Ваша принципова підтримка допомогла нашій державі вистояти на передовій боротьби за свободу. Разом, як стійка європейська родина, ми захистимо наші спільні цінності, подолаємо цю агресію та забезпечимо тривалий та справедливий мир для всього європейського континенту", – наголосив Сибіга.