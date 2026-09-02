Рютте: небезпека з боку РФ для ЄС не відверне союзників від підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що небезпека для Європейського союзу, яку створює Росія, не вплине на підтриму альянсом України.

Про це Рютте сказав у середу в Брюсселі під час спільної з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заяви для преси.

"Небезпеки, які створює Росія, очевидні, і ми працюємо цілодобово, щоб бути готовими забезпечити безпеку наших людей. Якщо Росія вважатиме, що нас розділять ці загрози, або якщо вони вважатимуть, що нас стримають від підтримки України, то вони помиляються. Наша єдність непохитна. Наша підтримка України очевидна", – заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що під час саміту альянсу в Анкарі союзники погодилися надати щонайменше 70 млрд євро на підтримку України цього року та стільки ж наступного року. "Кредит ЄС є ключовим елементом цієї підтримки, звичайно, підтримка продовжується, включаючи життєво важливу протиповітряну оборону, яка потрібна Україні", – додав Рютте.