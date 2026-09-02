Фон дер Ляєн: гібридна атака РФ в аеропорту Лейпцигу – це нова ескалація проти ЄС, але залякування не спрацюють

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що гібридна атака Росії на німецький аеропорт в Лейпцигу є нападом, який знаменує нову ескалацію РФ на території Європейського союзу, але залякування не спрацюють, підтримка Україні буде тільки збільшена.

Відповідну заяву вона зробила у середу в Брюсселі спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми зустрілися сьогодні, щоб обговорити напад Росії в Лейпцигу. Німецький уряд визнав Росію винною у спробі атаки на вантажні літаки в аеропорту Лейпцига-Галле. Якби цей напад вдався, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрат життів. Тому я хочу дуже чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового призначення, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною", – заявила фон дер Ляєн.

Президент Європейської комісії також заявила, що в разі, якщо метою "було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість". "Залякування не спрацює, і саме тому я сьогодні зустрічаюся з Генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа і НАТО не просто продовжуватимуть тиск на Росію. Ми посилимо його, і ми не зупинимося – доки Росія не припинить бомбардувати та вбивати невинних дітей, чоловіків і жінок в Україні", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн констатувала, що події в аеропорту Лейпцига "знаменують нову ескалацію на землі Європейського Союзу, яку безпосередньо приписують Росії". "Але вона є частиною ширшої схеми дедалі небезпечніших інцидентів – повторювані вторгнення в наш повітряний простір, дрони, що паралізують наші аеропорти, втручання в нашу критично важливу інфраструктуру. Європейці стикаються з гіркою правдою, що це нова норма", – зазначила президент Європейської комісії.

У цьому зв’язку вона висловила впевненість у тому, що ЄС повинен активізуватися, "а це означає бути готовими реагувати на безрозсудність Росії швидше та краще". "Ми повинні ставитися до нашої повсякденної інфраструктури як до цілей на передовій та відповідно захищати її. І ми підтримуватимемо будь-яку державу-члена, проти якої спрямовані напади Росії. Європа вже має групи швидкого реагування, які можуть реагувати на такі атаки, незалежно від того, чи відбуваються вони всередині чи за межами нашого союзу. Тож наша сила, наша готовність і наша рішучість – це наше стримування", – пояснила фон дер Дяєн.

Президент Єврокомісії також пригрозила новини санкціями. "Ми можемо використовувати більше санкцій і мати їх готовими запровадити, як тільки будуть пов’язані такі небезпечні, небезпечні для життя дії. Кожну лазівку, яку використовує Росія, ми повинні закрити", – сказала вона.