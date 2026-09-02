Україна ризикує не отримати наступний транш від МВФ через відсутність прогресу в ухваленні законопроектів - депутат

Україна може не отримати наступний транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $1,66 млрд до кінця року через недостатній прогрес у виконанні умов програми та відхилення парламентом необхідних законопроєктів, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook за підсумками зустрічі з місією МВФ у Києві в середу.

"Вчора на зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу - під ризиком. Зокрема, в нас недостатній прогрес в частині ухвалення законопроектів", - написала вона.

За її словами, для отримання фінансування президенту необхідно підписати вже ухвалений законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. За її словами, його підписання гальмується через правку щодо публічно значущих осіб (PEPів), що додатково ставить під ризик фінансування від ЄC.

Серед інших вимог - ухвалення супровідного до оподаткування посилок законопроєкту №15112-д, внесення змін до закону про незалежність НКРЕКП щодо вдосконалення процедур призначення, а також призначення нових членів Рахункової палати. Окрім цього, уряд має подати до парламенту три проєкти законів. Решта структурних маяків належать до рішень Кабміну та окремих органів.

Проте, як повідомлялося, Рада під час голосування у вівторок відхилила доопрацьований законопроєкт про посилки (№15112-д) та 6 альтернативних до нього та вдруге не підтримала законопроєкт №15460 щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150 (відправила на поторне друге читання). Також не вистачило голосів для створення дорадчого органу для конкурсу на членів Рахункової палати (постанова №14012),

Підласа наголосила, що виконання програми з МВФ є також обов’язковою умовою для отримання допомоги від ЄС.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що під час зустрічі з місією МВФ у понеділок перед голосуванням було чітко артикульовано відсутність будь-яких переглядів чи відступлень від програми у разі відсутності прогресу у виконанні маяків та передумов для траншу.

"Зараз місія проходить в Україні. Ми зустрічалися в понеділок, за день до голосування по тим трьом законопроєктам. Дуже чітко було прокомуніковано, артикульовано, що ми маємо прийняти відповідні рішення і не буде ніяких переглядів програми чи поступок. Не буде нічого того, до чого ми звикли протягом цього року, коли провалювало чергове рішення МВФ", - сказав він.

Він додав, що після засідання Ради у вівторок не бачився з представниками місії МВФ.

"Поки я не спілкувався особисто, там міністр фінансів, можливо, спілкувався", - додав Гетманцев, відповідаючи на питання щодо позиції МВФ після провалу законопроєктів.

Як повідомлялося, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм 31 серпня розпочала в Києві зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу.

У Фонді зазначали, що темами переговорів стануть перспективи української економіки, макроекономічні та структурні реформи в рамках програми розширеного фінансування EFF, а також проєкт держбюджету на 2027 рік.