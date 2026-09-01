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Туск про війну в Україні: Ця осінь і зима можуть бути вирішальними

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Туск про війну в Україні: Ця осінь і зима можуть бути вирішальними

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що найближчі місяці стануть вирішальними для російсько-української війни та закликав країни-партнери підтримати Україну та запобігти повторенню сценарію мюнхенської змови, яка передувала Другій світовій війні, повідомляється на сайті польського телевізійного каналу Polsat у вівторок.

"Відповідальність усього Заходу – сказати: доля України – це також наша доля в найближчому майбутньому… Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для нас. Але також для безпеки Польщі та всього вільного світу", – сказав Туск під час урочистостей на Вестерплатте в Ґданську у вівторок, де проходять щорічні заходи в пам'ять про початок Другої світової війни.

Він наголосив, що "наше завдання сьогодні – перш за все винести уроки та мудрі висновки" з минулої війни, "щоб нам більше ніколи не довелося покладатися на героїзм самотніх солдатів, на героїзм тих, хто чекав на реакцію союзників", і що поляки "повинні покладатися на власні сили, на справжні союзи, не на заклинання, не на міфи, а на справжню щирість".

"Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки, ми не можемо повторити Мюнхен, ми не можемо повторити цю жахливу, безпорадну, безсилу політику потурання злу", – заявив прем'єр-міністр.

За словами Туска, "деякі лідери вільного світу заперечують похмуру правду про те, що через 87 років після початку Другої світової війни зло знову чатує за нашими кордонами" і що урок Другої світової війни "має вплинути на рішення та ставлення всіх лідерів вільного світу сьогодні".

"Ми також не можемо дозволити нікому, ні тут, у нашому домі в Польщі, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах, допустити повторення коричневої хвилі агресії та презирства", – резюмував голова польського уряду.

 

#війна #польша #туск
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