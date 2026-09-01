Частина країн ЄС закликає перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці

Група з 11 країн Європейського Союзу об'єднала зусилля з вимогою покласти край практиці застосування правового вето, яке в останні роки неодноразово паралізувало зовнішньополітичну діяльність блоку. У спільному листі, адресованому високій представниці ЄС Каї Каллас, підписанти закликають переглянути механізми ухвалення рішень заради збереження дієздатності союзу, повідомляє Euronews.

"Культура консенсусу в Союзі є важливим джерелом його легітимності. Тому ми й надалі прагнемо досягати консенсусу, де це можливо. Однак ми також маємо забезпечити, щоб ця культура консенсусу сприяла спільним діям, а не перешкоджала їм – інакше ми матимемо легітимність, але не матимемо сили", – йдеться у листі.

Лист підписали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція. Німеччина, найбільша держава-член, очолює заклики до реформування зовнішньої політики блоку.

"Зовнішня діяльність Союзу стикається з кардинально зміненою ситуацією, що визначається стратегічною конкуренцією, зростаючою нестабільністю та спробами підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах. У цих умовах здатність Союзу захищати свої цінності та інтереси залежить від того, чи зможе він швидко й ефективно мобілізувати свій колективний політичний, економічний та дипломатичний вплив", – зазначається в документі, який також було надіслано тим державам-членам, що не підписали його.

Країни-ініціатори пропонують впровадити п'ять ключових принципів для покращення зовнішньополітичної діяльності. Зокрема, йдеться про дотримання принципів щирої співпраці та взаємної солідарності, ширше використання конструктивного утримання від голосування замість вето, а також відмову від прив'язування зовнішньополітичних рішень до непов'язаних питань. Окрім цього, пропонується дослідити можливості договорів ЄС для переходу до голосування кваліфікованою більшістю та зобов'язати країни надавати обґрунтовані життєво важливі причини в разі блокування такого переходу.

Правові підстави для застосування так званої "перехідної умови" за статтею 31 уже існують, однак її активація для відмови від одностайності сама по собі вимагає згоди всіх членів ЄС. Водночас деякі малі держави та країни Балтії побоюються, що скасування вето позбавить їх можливості захищати власні національні інтереси перед тиском більших партнерів.