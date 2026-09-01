Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Частина країн ЄС закликає перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці

2 хв читати
Додати як джерело
Частина країн ЄС закликає перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці
Фото: Unsplash

Група з 11 країн Європейського Союзу об'єднала зусилля з вимогою покласти край практиці застосування правового вето, яке в останні роки неодноразово паралізувало зовнішньополітичну діяльність блоку. У спільному листі, адресованому високій представниці ЄС Каї Каллас, підписанти закликають переглянути механізми ухвалення рішень заради збереження дієздатності союзу, повідомляє Euronews.

"Культура консенсусу в Союзі є важливим джерелом його легітимності. Тому ми й надалі прагнемо досягати консенсусу, де це можливо. Однак ми також маємо забезпечити, щоб ця культура консенсусу сприяла спільним діям, а не перешкоджала їм – інакше ми матимемо легітимність, але не матимемо сили", – йдеться у листі.

Лист підписали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція. Німеччина, найбільша держава-член, очолює заклики до реформування зовнішньої політики блоку.

"Зовнішня діяльність Союзу стикається з кардинально зміненою ситуацією, що визначається стратегічною конкуренцією, зростаючою нестабільністю та спробами підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах. У цих умовах здатність Союзу захищати свої цінності та інтереси залежить від того, чи зможе він швидко й ефективно мобілізувати свій колективний політичний, економічний та дипломатичний вплив", – зазначається в документі, який також було надіслано тим державам-членам, що не підписали його.

Країни-ініціатори пропонують впровадити п'ять ключових принципів для покращення зовнішньополітичної діяльності. Зокрема, йдеться про дотримання принципів щирої співпраці та взаємної солідарності, ширше використання конструктивного утримання від голосування замість вето, а також відмову від прив'язування зовнішньополітичних рішень до непов'язаних питань. Окрім цього, пропонується дослідити можливості договорів ЄС для переходу до голосування кваліфікованою більшістю та зобов'язати країни надавати обґрунтовані життєво важливі причини в разі блокування такого переходу.

Правові підстави для застосування так званої "перехідної умови" за статтею 31 уже існують, однак її активація для відмови від одностайності сама по собі вимагає згоди всіх членів ЄС. Водночас деякі малі держави та країни Балтії побоюються, що скасування вето позбавить їх можливості захищати власні національні інтереси перед тиском більших партнерів.

 

#голосування #вето #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати