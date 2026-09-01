До порядку денного 16-ї сесії Ради увійшли п'ять євроінтеграційних законопроєктів, зокрема про реформу ДБР – нардеп

До порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради увійшли п’ять євроінтеграційних законопроєктів, на яких наполягали окремі народні депутати на погоджувальній раді, повідомила голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкти включили до порядку денного 16-ї сесії, за який і проголосувала Верховна Рада", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона нагадала, що йдеться про п’ять євроінтеграційних законопроєктів: про розширення підслідності НАБУ і САП на керівництво Офісу президента і директора Державного бюро розслідувань (№15334), про реформу ДБР (№13602), про конкурс на Генпрокурора (№15343), про зупинення строків давності у топкорупційних кейсах у зв’язку з мобілізацією обвинуваченого (№15354), про скасування правок Лозового і можливостей зловживання процесуальними правами у суді (№15333).

Як повідомлялося, комітет з питань правоохоронної діяльності визнав ці законопроєкти недоцільними для розгляду. Однак парламентарі, зокрема Климпуш-Цинцадзе, Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), Ярослав Железняк ("Голос"), скористалися нормою регламенту, яка дозволяє народному депутату бути присутнім на погоджувальних радах та наполягати на внесенні до порядку денного того чи іншого пункту.

Як передає кореспондент агентства, постанову №15589 про порядок денний 16-й сесії Верховної Ради 9-го скликання у цілому підтримали 244 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок.