Порошенко розкритикував альтернативне голосування в укритті Ради під час тривог

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді розкритикував ідеї щодо зміни процедури голосування через телефони у підвальних приміщеннях під час тривалих повітряних тривог.

"Припиніть антиконституційні розмови про голосування телефонами в підвалах. Хто боїться – кладіть мандати, геть з парламенту. Виконуйте свої конституційні функції в цій сесійній залі, не порушуючи правила голосування індивідуально, особисто, в інтересах України", – сказав Порошенко в парламенті у вівторок.

За його словами, вся Україна живе і працює під обстрілами, і народні депутати так само мусять виконувати свої обов'язки.

Порошенко також закликав парламентарів вже у вівторок підтримати в другому читанні законопроєкт №15397, що передбачає будівництво укриттів, внесений раніше народними депутатами фракції "Європейська солідарність" та прийнятий в першому читанні 19 серпня, "для того, щоб забезпечити укриттями український народ".

Як повідомлялося, апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог, повідомив 31 серпня спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, народним депутатам запропонують у разі оголошення повітряної тривоги проходити протягом 10 хвилин у конференц-залу на -1 поверсі та суміжні приміщення, які вже облаштовані для проведення пленарних засідань. У ній вже облаштовано робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392 (на 31 місце). Також у залі наявна трибуна та круглий стіл, де, за словами голови Ради, запропонують сісти головам комітетів, доповідачам для представлення законопроєктів чи охочим виступити. Крім того, у залі та приміщеннях поруч наявні всі умови для проведення трансляції засідань.

Щодо самого процесу голосування, нардепам запропонують дві опції: голосування підняттям руки та у спеціально розробленій онлайн-системі, яку змогли протестувати журналісти під час зустрічі. В онлайн-системі є можливість переглянути порядок денний, провести голосування та перевірити його результати. Також парламентарі можуть записатись на виступ і перевірити чергу.

За словами керівника Апарату Ради В'ячеслава Штучного, розробка такої системи для голосування тривала з початку повномасштабного вторгнення. Вона є частиною автоматизованої системи Ради та пройшла всі необхідні перевірки у Держспецзв'язку.

Стефанчук наголосив, що згідно з регламентом, засідання мають проводитись в будинку Верховної Ради України за адресою вул. Михайла Грушевського, 5, а саме голосування має відбуватись особисто. "З технологічної точки зору ми зробили все, щоб запропонувати альтернативу, для того щоб під час тривоги депутати не просто спускались в укриття, а спускалися в укриття для того, щоб працювати", – додав він, наголосивши, що це лише додатковий варіант проведення засідання під час тривоги, а у випадку її відсутності, як і раніше, воно проходитиме в залі.