Уряд найближчим часом представить рішення щодо життя в нових реаліях російських обстрілів – Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд найближчим часом представить рішення щодо життя в нових реаліях російських обстрілів, коли повітряні тривоги лунають більшу половину доби.

"Ми паралельно зараз працюємо і найближчим часом представимо програму, ідеї, рішення щодо життя в нових реаліях невизначеності, з міркувань того, що Росія суттєво змінила свою тактику ворожих атак, і в нас тривога триває більшу половину доби", – сказав Корецький на засіданні парламенту у вівторок.

Раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") розповіла, що напередодні прем’єр розповів депутатам, що готується окремий план щодо режиму роботи закладів у Києві в умовах нового виду російських атак.

"Основна ідея – навіть під час безперервних атак ворога забезпечити життєдіяльність міста та економіки. Розглядається можливість розділити види тривог. Жовта тривога – дронова атака. Червона – ракетна небезпека. Під час жовтого режиму – робота продовжується або зупиняється на розсуд закладу. Під час червоної – зупиняється все. Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, наземне сполучення зберігається", – написала вона в телеграм-каналі.