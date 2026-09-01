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Політика

США відкинули можливість зняття санкцій з Росії до припинення війни проти України – ЗМІ

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США відкинули можливість зняття санкцій з Росії до припинення війни проти України – ЗМІ

Під час двосторонньої зустрічі на полях саміту фінансових лідерів країн G20 у Північній Кароліні міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив російському міністру фінансів Антону Сілуанову, що будь-яке пом’якшення економічного тиску або укладення угод з інших питань можливі лише після завершення війни в Україні, передає Reuters.

"Нічого не можливо, доки війна не закінчиться", – сказав Бессент, передає джерело видання.

Як повідомлялося, зустріч міністрів фінансів та голів центральних банків країн "Великої двадцятки" в Ешвіллі (США) розпочалася з дипломатичного напруження через неочікувану присутність російського міністра. Це перший випадок, коли російський міністр особисто відвідав зустріч G20 з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Рішення американської сторони обурило європейських союзників, які продовжують дотримуватися політики ізоляції Москви. Так, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно засудив російського міністра за агресію проти України та висловив невдоволення позицією США щодо прийому такого гостя.

Крім того, Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо Сілуанов візьме в ньому участь. Як повідомляє видання, погроза спрацювала, оскільки Сілуанов не з’явився на знімку.

#санкції_рф #сша
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