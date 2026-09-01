Було б добре, якби країни як ЄС, так і за межами, передали Україні перехоплювачі – Каллас

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить про необхідність країн-членів ЄС надати Україні перехоплювачі, ведеться робота і з країнами за межами ЄС.

Про це вона повідомила у вівторок в Дубліні перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів Європейського союзу.

За її словами, питання допомоги Україні в її протистоянні російській агресії стоїть першим на порядку денного засідання, Високий представник констатувала, що за останні місяці літа Росія збільшила атаки на цивільне населення, "щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його".

"Українці, звичайно, стоять сильніше. Ми повинні їх підтримати. Головна проблема – це протиповітряна оборона. У них не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", – сказала Каллас.

Крім того, вона повідомила, що ЄС "також проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення". "Але, звичайно, це дуже важко. Водночас, звичайно, також триває робота над створенням перехоплювачів ЄС разом з Україною", – додала Високий представник.

Каллас вказала, що сьогоднішнє засідання є неофіційним, тому жодних рішень не буде ухвалено, "але ми дійсно докладаємо зусиль для розблокування Європейського фонду миру" (призначений для фінансування військової допомоги Україні – ІФ-У). "Якщо це станеться (розблокування Фонду на суму 6.6 млрд євро – ІФ-У) найближчими днями, багато держав-членів вже заявили, що всі кошти, які вони отримують назад, вони нададуть Україні, що також означатиме значне нове фінансування протиповітряної оборони, можливостей, які потрібні Україні", – сказала вона.