Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Було б добре, якби країни як ЄС, так і за межами, передали Україні перехоплювачі – Каллас

2 хв читати
Додати як джерело
Було б добре, якби країни як ЄС, так і за межами, передали Україні перехоплювачі – Каллас
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить про необхідність країн-членів ЄС надати Україні перехоплювачі, ведеться робота і з країнами за межами ЄС.

Про це вона повідомила у вівторок в Дубліні перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів Європейського союзу.

За її словами, питання допомоги Україні в її протистоянні російській агресії стоїть першим на порядку денного засідання, Високий представник констатувала, що за останні місяці літа Росія збільшила атаки на цивільне населення, "щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його".

"Українці, звичайно, стоять сильніше. Ми повинні їх підтримати. Головна проблема – це протиповітряна оборона. У них не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", – сказала Каллас.

Крім того, вона повідомила, що ЄС "також проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення". "Але, звичайно, це дуже важко. Водночас, звичайно, також триває робота над створенням перехоплювачів ЄС разом з Україною", – додала Високий представник.

Каллас вказала, що сьогоднішнє засідання є неофіційним, тому жодних рішень не буде ухвалено, "але ми дійсно докладаємо зусиль для розблокування Європейського фонду миру" (призначений для фінансування військової допомоги Україні – ІФ-У). "Якщо це станеться (розблокування Фонду на суму 6.6 млрд євро – ІФ-У) найближчими днями, багато держав-членів вже заявили, що всі кошти, які вони отримують назад, вони нададуть Україні, що також означатиме значне нове фінансування протиповітряної оборони, можливостей, які потрібні Україні", – сказала вона.

#ппо #каллас
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати