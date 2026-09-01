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Політика

Зеленський обговорив із прем'єром і дипломатами заходи на вересень

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Зеленський обговорив із прем'єром і дипломатами заходи на вересень
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна детально спланувала дипломатичні заходи на вересень, результати яких мають відобразитися на оборонних спроможностях та енергетиці країни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми детально говорили з прем’єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

За словами глави держави, на політичному рівні з лідерами країн-партнерів уже є цілком конкретні домовленості, які тепер необхідно виконати на рівнях між урядовими міністерствами та підприємствами.

Зеленський зазначив, що це стосується співпраці з Канадою, Європейським Союзом, Великою Британією, Норвегією, США, Францією, Німеччиною та іншими ключовими партнерами.

"Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній", – наголосив президент.

#корецький #зеленський
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