Зеленський обговорив із прем'єром і дипломатами заходи на вересень

Україна детально спланувала дипломатичні заходи на вересень, результати яких мають відобразитися на оборонних спроможностях та енергетиці країни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми детально говорили з прем’єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

За словами глави держави, на політичному рівні з лідерами країн-партнерів уже є цілком конкретні домовленості, які тепер необхідно виконати на рівнях між урядовими міністерствами та підприємствами.

Зеленський зазначив, що це стосується співпраці з Канадою, Європейським Союзом, Великою Британією, Норвегією, США, Францією, Німеччиною та іншими ключовими партнерами.

"Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній", – наголосив президент.